Door het mogelijk uitvallen van Vincent Kompany hopen de Rode Duivels dat Thomas Vermaelen fit geraakt tegen het WK. Zelf ziet Vermaelen het alvast positief in: “Komt in orde!”

Vermaelen heeft al enkele weken last van een hamstringblessure, maar het gaat de goede kant op. Of hij tegen Egypte kan spelen, is nog niet duidelijk. “We zullen wel zien, op dit moment kan ik daar niets over zeggen.”