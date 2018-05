Verheyen gaat met KVO vol voor PO1

Gert Verheyen is officieel voorgesteld als trainer van KV Oostende. Voor Verheyen is het zijn eerste job als hoofdtrainer van een eersteklasser. Samen met zijn assistent Franky Van der Elst is hij ook ambitieus: “We gaan voor play-off 1.”

Ambitie hebben, is dan ook noodzakelijk vindt Verheyen. “Dat heb je nodig om tot prestaties te komen. Ik zie niet in waarom we dat niet zouden durven uitspreken. We zullen wel zien waar we uiteindelijk uitkomen, maar we moeten minstens strijdbaar zijn om mee te doen voor die plaatsen.”

Daarvoor heeft KV Oostende een sterke kern nodig. Die komt er ook, zegt Verheyen, al plukte ex-voorzitter Marc Coucke al enkele sterkhouders weg naar Anderlecht. “Ik wist dat dat ging gebeuren. Maar Hugo (Broos, sportief directeur bij KVO) is druk bezig om de kern te versterken. Ik word daar van zeer nabij bij betrokken en we komen ook goed overeen. Tegen de start van het nieuwe seizoen zullen we een heel deftige kern hebben.”