Verhaeghe: "Kwartfinale? Doelstelling behaald"

Vandaag start in Rusland het WK Voetbal. De Rode Duivels komen pas maandag aan de beurt, maar volgens Bart Verhaeghe, de vicevoorzitter van de Voetbalbond, wordt het geen makkelijke opdracht. “De ambitie is alleszins om de groepswedstrijden te overleven. Alles wat je verder doet dan kwartfinale, is fantastisch.”

“Het wordt geen gemakkelijke klus”, zegt Verhaeghe aan VTM NIEUWS. “De ambitie van de Voetbalbond is allereerst om de groepswedstrijden door te komen. Maar we weten dat het moeilijke wedstrijden zullen worden. Elk elftal wil zijn land verdedigen en er staat vaak veel op het spel. Maar het moet wel lukken om door te gaan naar de achtste finale.”

“Dan wacht sowieso een sterke tegenstander, eentje van ons niveau”, gaat de vicevoorzitter verder. “Als je de kwartfinale haalt, weet je dat de doelstelling behaald is. Dan krijgen we sowieso een groter land tegenover ons. Alles wat je dan nog verder haalt, is gewoonweg fantastisch.”