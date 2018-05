Verhaeghe: "er staat een sterke Club-familie"

Voorzitter Bart Verhaeghe was een tevreden man nadat Club gisteren z’n 15e landstitel behaalde op het veld van Standard. “Dit is de tweede titel in drie jaar tijd. Dat is het bewijs dat er een sterke Club-familie staat.”

“Deze titel geeft me meer voldoening” gaat Verhaeghe verder. “Twee jaar geleden was de hele Club-familie heel blij dat we toen eindelijk de titel haalden. Deze titel is een bevestiging van het goede werk dat wij al jaren leveren. Alle verdienste dus voor iedereen binnen de Club-familie.”

Verhaeghe had het ook over Ivan Leko, die in z’n eerste jaar bij Club meteen de titel pakt. Bij z’n aanstelling werd Leko gezien als een gok, zeker omdat hij toen Michel Preud’homme moest opvolgen bij Club Brugge. “Maar wij gokken niet. Ivan is tactisch sterk en is iemand die positief voetbal brengt. Ivan kan de spelers ook heel goed motiveren. Gaandeweg toonde hij ook meer maturiteit. We hebben samen een mooi seizoen geschreven.”