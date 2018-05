Verbist: "Videorefs blijven mensen"

De commotie rond de videoref blijft een pijnpunt in de Belgische competitie. De VAR krijgt alle wind van voren en ook scheidsrechtersbaas Johan Verbist krijgt heel wat kritiek te verduren. “Dat voelt zeker niet goed. De laatste twee weken valt het tegen en dan is de kritiek te verwachten.”

“Aan het systeem op zich scheelt er eigenlijk niets”, vertelt Johan Verbist. “Maar je blijft werken met mensen en dat blijft interpreteerbaar. Dat maakt ook volgens mij het verschil. Wij leiden nu acht nieuwe videorefs op en zij testen nu al in play-off 2. Maar zoveel mensen op dezelfde lijn krijgen is niet makkelijk.”

Buitenspel of niet?

Over de fase van Diaby, waar de VAR niet tussen kwam, en die van Teodorczyk waar dat wel gebeurt is, is Verbist duidelijk: “Ofwel hadden ze allebei moeten ingrijpen, ofwel allebei niet. Soms moet je je ook afvragen of die lijn wel recht is getrokken. Moeten ze dan ingrijpen bij zulke fases? Misschien beter niet. Hoe dan ook was het altijd moeilijk geweest.”