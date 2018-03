Vanmarcke: "Heb vertrouwen voor Ronde"

Sep Vanmarcke is zondag één van de favorieten voor de Ronde van Vlaanderen. “Ik heb de goede conditie al lang te pakken, dat geeft me veel vertrouwen. Doorheen de jaren ben ik ook iets sterker en slimmer geworden. Hopelijk draait het zondag goed uit.”

Vanmarcke reed tot dusver al een goed voorjaar met podiumplaatsen in de Omloop het Nieuwsblad en Dwars door Vlaanderen. In de Ronde van Vlaanderen werd hij ook al twee keer derde. “Er is geen Boonen of Cancellara meer die erbovenuit steekt. Sagan en Van Avermaet hebben wel al grote koersen gewonnen, dus het is wel uitkijken naar hen. Maar dan zijn er nog veel sterke mannen die al veel indruk gemaakt hebben. Zo kan je er wel tien opnoemen.”