Zondag ontvangt Anderlecht leider Club Brugge. Hein Vanhaezebrouck wil niet speculeren: “In voetbal kan alles, zoals afgelopen week in Europa gebeurde. Wij willen die match winnen, ik spreek niet van gelijk te spelen.” Hij sprak ook over de heropgeviste Olivier Deschacht. “Olli is ziek geweest, maar heeft nu alles meegedaan met de groep. Al kan hij nog wat scherpte gebruiken.”