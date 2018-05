Vanhaezebrouck: "We gaan voor nieuwe start"

Anderlecht verloor gisteren met 1-2 van Racing Genk en grijpt zo naast de tweede plaats. Op de persconferentie na de wedstrijd keek trainer van Anderlecht Hein Vanhaezebrouck vooruit naar volgend seizoen. “We hebben nu al een aantal jongens gehaald, maar er zullen er nog wel volgen.”

Hein Vanhaezebrouck wil met nieuwe moed én nieuwe spelers aan volgend seizoen beginnen. ”Samen met de directie hebben we werk genoeg. Er zal wel het een en ander veranderen, dat is duidelijk. We hebben nu al een aantal jongens gehaald, maar er zullen er nog wel volgen. Het zal een nieuwe start zijn. Maar het moet, anders gaan we dezelfde weg op als dit seizoen. “

Er wacht Vanhaezebrouck een heuse puzzel. Er zijn een aantal sterkhouders zoals Trebel en Dendoncker die kunnen rekenen op buitenlandse belangstelling. “Een ploeg bouwen is eigenlijk wat ik al heel mijn leven doe. Bij Kortrijk is het elk jaar zo. Bij Gent was het eerste jaar ook zo. Ik ben het eigenlijk gewoon om ieder jaar opnieuw te moeten starten. Als je coach bent in België moe je eigenlijk ieder jaar opnieuw beginnen.“