Vanhaezebrouck: "Efficiëntie maakt het verschil in PO1"

Standard won gisteren met 2-1 thuis van Anderlecht. Na de wedstrijd herhaalde Hein Vanhaezebrouck de sleutel tot winst in de play-offs: efficiëntie. “Je hoeft niet meer kansen te creëren dan de tegenstander, maar als je iets efficiënter bent, dan kan je wedstrijden winnen in play-off 1. Dat heeft Standard bewezen.”

“Tegen Gent hadden we bijvoorbeeld wat meer kansen moeten afmaken. Tegen Brugge kregen we ook bijna het deksel op de neus, terwijl we opnieuw meer kansen hadden”, aldus de Anderlecht-trainer. De titeldroom van paars-wit kreeg gisteren een enorme dreun na de nederlaag tegen Standard, dat terwijl de Rouches nu volledig meedoen voor de tweede plaats. Club Brugge kan vanavond opnieuw uitlopen tot op zes punten.