Vandoorne klaar voor nieuw F1-seizoen

Stoffel Vandoorne is helemaal klaar voor zijn tweede seizoen in de Formule 1. Dat start dit weekend in Melbourne, Australië. “Na dit weekend zullen we al veel meer weten waar we staan.”

Vandoorne rijdt net zoals vorig jaar bij McLaren. Na de vele problemen met Honda, hebben de bolides van het team nu een Renault-motor. “Het is nog te vroeg om specifieke targets te zetten. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen en de condities zijn helemaal anders dan tijdens de wintertesten.”

Tijdens die wintertesten hadden Vandoorne en zijn ploegmaat Fernando Alonso wisselende successen. Beide piloten reden enkele sterke rondjes, maar ze kregen ook af te rekenen met technische problemen. Toch voelt Vandoorne zich honderd procent klaar om er een succesvol seizoen van te maken.