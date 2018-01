Vandoorne: "Geen excuses meer in 2018"

Over twee maanden begint Stoffel Vandoorne aan zijn tweede seizoen in de Formule 1. Zijn ploeg McLaren begint met een nieuwe en betere motor en dus hoopt Vandoorne op betere resultaten. “Of ik een podium kan halen? Dat is nog veel te moeilijk om te zeggen.”

Vandoorne zit op dit moment in volle fysieke voorbereiding op het seizoen. In februari beginnen de testritten met zijn nieuwe wagen. “De grote verandering zal uiteraard onze nieuwe motor zijn, van Honda naar Renault. We zullen ook goede benchmarks hebben, dus eigenlijk heeft ons team geen excuses meer. Het brengt ook extra, maar vooral positieve druk met zich mee.”

“Leren omgaan met pech”

Voor Stoffel Vandoorne was zijn eerste seizoen in de Formule 1 een kleine ontgoocheling. Door heel wat technische problemen deden hij en zijn ploegmaat Fernando Alonso niet mee voor de prijzen. “Het was de eerste keer dat ik met zoveel pech te maken had. In de juniorseries heb ik dat bijna nooit meegemaakt. Ik wist toen dat ik voor de overwinning kon vechten en voor de kampioenschappen kon strijden. Het heeft me sterker gemaakt en voel nu na een jaar in de F1 dat ik meer ervaring heb.”

“Progressie doortrekken”

Met de nieuwe motor willen Vandoorne en McLaren opnieuw betere resultaten halen. “Eerst en vooral willen we de progressie doortrekken die we hebben gemaakt. Persoonlijk heb ik grote stappen vooruit gezet en de samenwerking met het team is ook enorm geëvolueerd.”

“Het is moeilijk om te zeggen waar we dit seizoen zullen eindigen. Het wordt sowieso een stap vooruit met de nieuwe motor, maar we zullen pas een beter beeld daarvan krijgen tijdens de eerste testen in Barcelona.”