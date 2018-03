Vandoorne: "Eerste gevoel is positief"

Stoffel Vandoorne heeft er enkele goede eerste testen opzitten met zijn nieuwe McLaren. In Barcelona verkent onze landgenoot deze en volgende week zijn bolide voor het nieuwe Formule 1-seizoen en hij is tevreden. “Het eerste gevoel is positief”, zegt hij in een gesprek met VTM NIEUWS.

Vandoorne zette dinsdag de derde beste tijd op de tabellen en moest hij enkel wereldkampioen Lewis Hamilton voor zich laten. “Het was een heel productieve dag voor ons team. Mijn start was wat traag door de weersomstandigheden, maar uiteindelijk heb ik 110 rondjes kunnen afwerken.”

Times and lap counts from a very productive Thursday at @Circuitcat_eng



Almost the entire field got a feel for the conditions #F1 #F1Testing pic.twitter.com/BFUSkd0j2Z — Formula 1 (@F1) 1 maart 2018

“Eerste gevoel heel positief”

In de Formule 1 zijn de testweken cruciaal in de voorbereiding op het nieuwe seizoen dat eind deze maand start. Dat is voor Vandoorne en McLaren dit jaar zeker het geval. “Het grootste verschil met vorig seizoen is de motor. De testen zijn heel belangrijk voor ons om daar een eerste gevoel mee te hebben. Er zijn ook verschillende checks die moeten worden uitgevoerd door het team.”

Stoffel Vandoorne is ook helemaal klaar voor zijn tweede seizoen in de F1. “Een jaar ervaring helpt enorm. Ik voel me veel relaxter dan tijdens de testen vorig jaar. Het eerste gevoel was heel positief en er waren geen verrassingen met de auto. Zo’n eerste indruk is altijd heel belangrijk.”

My driving duties are done for today! Very productive with 110 laps on the board @alo_oficial back in the car for the final hours #SV2 #McLaren #F1Testing pic.twitter.com/fH8XRpQPXE — Stoffel Vandoorne (@svandoorne) 1 maart 2018

Verwachtingen

Over zijn doelen dit seizoen, wil Vandoorne nog niet te veel kwijt. “Het is veel te vroeg om nu al te weten waar we staan en om een specifiek target te zetten. Het eerste gevoel was positief. We hebben een goede benchmark met Renault en Red Bull, die vorig jaar ook enkele wedstrijden hebben kunnen winnen. We zullen moeten zien of ons team zo goed kan presteren als hen. Het is wat afwachten.”