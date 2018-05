Vanderhaeghe: "beginnen te twijfelen"

“Dit is misschien het moment om te beginnen twijfelen.” Het zijn de woorden van Gent-trainer Yves Vanderhaeghe na de 0-1 nederlaag tegen Charleroi. “Ik zag toch een aantal spelers onder hun niveau, dat stemt toch tot nadenken.”

AA Gent begon heel sterk aan de play-offs met twee overwinningen tegen Anderlecht en Club Brugge. Er was toen sprake dat Gent een uitdager voor de titel kon zijn. Maar daarna ging het bergaf bij de Buffalo’s: de ploeg van Yves Vanderhaeghe haalde maar 1 op 15 en is zo weggezakt naar de vijfde plaats in de stand. Mits een overwinning van Genk tegen Standard kan Gent zelfs laatste worden in play-off 1.

“Vanaf dag 1 hebben we hier een heel mooi parcours afgelegd, maar nu zien we toch dat er heel veel verval is op alles” aldus Vanderhaeghe. “Dat is heel spijtig. Als het voetballend niet goed gaat moeten we terugvallen op mentaliteit. We moeten absoluut iets gaan doen om een ander AA Gent aan het werk te zien donderdag tegen Racing Genk.”