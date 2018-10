“Heel jammer”, dat waren de eerste woorden van Hans Vanaken. De draaischijf op het middenveld van Club Brugge baalde na een eerste goede helft, maar een mindere tweede helft. De focus ligt nu op Monaco en de strijd voor de derde plaats.

“We weten dat ze kwaliteit hebben voorin en niet alleen voorin. £Er zit heel veel voetballend vermogen in deze ploeg. Het is wereldtop. Ook al is het geen schande om hier te verliezen, onze tweede helft was minder goed”, beseft Vanaken.