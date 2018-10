Vanaken: “Je moet die momenten grijpen”

Bij de spelers van Club Brugge heerst toch ook het gevoel dat de zege binnen bereik was tegen AS Monaco. Hans Vanaken zag alweer een blauw-zwart moet goede en minder goede momenten.

Het was wachten tot na het tegendoelpunt op het beste Club Brugge. “We hadden vooraf afgesproken om ze goed vast te zetten en een man als Tielemans niet te veel ruimte te geven”, vertelt Hans Vanaken.

De tweede helft van de Belgische landskampioen was beter. De drie punten lagen voor het grijpen. “Je moet die momenten grijpen in de Champions League”, beseft Vanaken. Die zelf niet heel tevreden was over zijn wedstrijd, ondanks de assist voor de goal van Wesley. “Het was misschien mijn minste match van de drie, maar ik had twee assists kunnen hebben”, stelt Vanaken.