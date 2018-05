Van Loo: "Nu in orde, maar toch schrik"

Anthony Van Loo heeft voor het eerst gereageerd na de schok die hij kreeg van z’n defibrillator gisteren tijdens KV Kortrijk – Moeskroen. “Nu voel ik me prima, maar dat was voor de wedstrijd ook zo. Dus dat betekent niet dat alles in orde is. De schrik zit er toch wel in” zei Van Loo aan VTM NIEUWS.

Van Loo kreeg gisteren na amper 4 minuten spelen een elektrische schok van z’n ingebouwde defibrillator. “Ik voelde mij perfect voor de wedstrijd. We beginnen aan de wedstrijd, maar al heel snel voel ik me futloos worden. Het was precies alsof alle energie uit m’n lichaam ging. Ik wou nog iets zeggen aan de trainer. Dat zie je ook op de beelden. Maar plots kwam die schok en lag ik op de grond. Dat was een pijnlijk moment” aldus Van Loo.

“De schok op zich doet heel veel pijn. Ik moest toch even bekomen van die schok, ik heb 2-3 minuten op de grond gelegen. Daarna ging alles beter. Ik kwam in de kleedkamer en onder toezicht hebben we enkele testen uitgevoerd. M’n toestand was al snel terug onder controle.”

Hoe het nu verder moet is een veel moeilijkere vraag. “Nu voel ik me prima, maar voor de wedstrijd was dat ook zo. Dus dat betekent niet dat alles goed is. Maandag ga ik op controle bij dokter Brugada. Dan zal het duidelijk worden wat het probleem is. Daarna zal ik samen met mijn vrouw bekijken wat ik ga doen in de toekomst.”

Bekijk hier nog eens de beelden: