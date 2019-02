Van Herck: “Het is hard. Dat is topsport”

Johan Van Herck zijn debuut als Fed Cup-coach was er eentje in mineur. België verloor met harde cijfers tegen Frankrijk. “Het is hard. Dat is topsport”, beseft Van Herck.

Tegelijkertijd blijft de coach van de Belgische tennisvrouwen positief. “We kunnen ons niks verwijten, al had de uitvoering misschien iets beter gekund”.

Een leuk weetje: Johan Van Herck verloor ook zijn eerste ontmoeting met de Davis Cup, om daarna veel successen te boeken. “Hier is enorm veel talent, maar we hebben er ook tijd voor nodig”, verklaart de Fed Cup-coach.