Mathieu Van der Poel zit dit seizoen al aan twintig overwinningen in het veld. In het jaar 2017 heeft hij al 28 veldritten gewonnen en zo kan hij vrijdag in Bredene het jaarrecord van Sven Nys breken. “Morgen erop en erover? Het is te hopen. Ik kijk er naar uit”, reageert de Europese kampioen na zijn zege in Loenhout.

