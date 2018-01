Voor Mathieu Van der Poel wordt het een bijzondere nieuwjaarsdag: hij start straks in Baal, in de Grote Prijs Sven Nys met een nieuwe sponsor, een nieuwe fiets en met veel ambitie. De Nederlandse kampioen won nog nooit in Baal. Van der Poel heeft dit seizoen al wel 21 crossen gewonnen, en hij wil minstens even goed doen als Sven Nys 11 jaar geleden, die won er toen 30.