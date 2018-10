Van der Poel afgevoerd op brancard: "Geen breuk"

Europees kampioen Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft zaterdag bij zijn zware valpartij tijdens de Rapencross in Lokeren geen enkelbreuk opgelopen. Dat zegt manager Philip Roodhooft.

"De wedstrijddokter hier in Lokeren heeft dus wellicht een te zware diagnose gesteld. Het gaat meer dan waarschijnlijk om een zware verstuiking. Maar nader onderzoek moet uitsluitsel geven. Het was wel even panikeren. Er trad onmiddellijk een serieuze zwelling op aan de rechterenkel en die zwelling zal morgen zeker nog niet weggeëbd zijn, vrees ik", aldus Roodhooft.

Van der Poel kwam in de eerste ronde van de Rapencross zwaar ten val. In een beek schoof zijn voorwiel weg waarbij de Europees kampioen zwaar ten val kwam en daarbij zijn rechtervoet omsloeg. Mathieu van der Poel probeerde nog wel zijn weg verder te zetten, maar moest al snel weer naar de kant. De Nederlander werd afgevoerd met een draagberrie en overgebracht naar het ziekenhuis.