Van den Broeck: "Geen fluit van genoten"

Nu zijn koersfiets aan de haak hangt, zoekt Jurgen Van den Broeck nieuwe uitdagingen op. De voormalige wegrenner rijdt op dit moment de Cape Epic, een achtdaagse mountainbikemarathon in Zuid-Afrika. “Ik heb er geen fluit van genoten”, zei hij na de tweede etappe.

Van den Broeck rijdt de Cape Epic samen met zijn broer Kurt. “Het is begonnen als een weddenschap. Als ik zou stoppen met fietsen, gingen we samen de Cape Epic doen. Nu is het zover.” Na drie etappes staan de broers op plaats 58 en het was afzien.

De Cape Epic is duidelijk populair bij ex-wielrenners. Vorig jaar namen Sven Nys en Sven Vanthourenhout nog deel. Mountainbiker Roel Paulissen won de Cape Epic twee keer.

Foto: Facebook/'VdB's go Epic'