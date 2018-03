Van Avermaet: "Wie weet, helpt nummer 51"

Greg Van Avermaet is samen met Philippe Gilbert de landgenoot die zaterdag het meeste kans maakt om Milaan-Sanremo te winnen. Van Avermaet gaf dit seizoen nog geen opvallend sterke indruk, maar voelt zichzelf wel klaar voor La Primavera: “Ik heb ook rugnummer 51, dat kan misschien wel helpen.” 51 is het legendarische nummer waarmee Eddy Merckx zijn eerste Ronde van Frankrijk won.

Van Avermaet probeerde de voorbije weken enkele nummertjes op te voeren, maar telkens zonder succes. “Het is niet altijd makkelijk gegaan, dat is waar. In de Tirreno is het ook nooit makkelijk om een rit te winnen. Maar ik ben gezond en wel. Ik ben ook blij dat de eendagskoersen er nu aankomen, die liggen mij het best.”

De olympische kampioen rekent zichzelf bij de kanshebbers, maar hij beseft dat hij niet de enige is. “Ik hoop dat ik het juiste ticketje genomen heb. Milaan-Sanremo is altijd een moeilijke koers. Er zijn ook ieder jaar dertig kanshebbers. Ik start altijd met ambitie, maar het is niet makkelijk om deze koers tot een goed einde te brengen.”