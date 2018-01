Van Avermaet verkent nieuwe Omloop

Greg Van Avermaet ging deze voormiddag het vernieuwde parcours van de Omloop Het Nieuwsblad gaan verkennen. De finish van de eerste Vlaamse voorjaarskoers ligt niet meer in Gent, maar in Meerbeke na een passage over de Muur en de Bosberg. VTM NIEUWS mocht mee in het zog van Van Avermaet.

“Het is een ander parcours, maar het is wel een parcours dat ik ken” zei Van Avermaet. “Het is mijn oude trainingsparcours en ik heb natuurlijk ook nog de oude Ronde van Vlaanderen gereden.” Met z’n passage over de Muur en de Bosberg is de vernieuwde Omloop een haast een kopie van de vroegere Ronde van Vlaanderen. “Ik kijk er echt naar uit om de eerste koers in Vlaanderen op dat parcours te rijden” aldus Van Avermaet.

De Muur komt niet alleen terug in de Omloop, maar ook de Ronde van Frankrijk gaat er deze zomer over. “Dat is wel heel vroeg in de koers, dus het is wat jammer dat er geen Vlaamse klassieker inzit.” Toch gaan de ogen van Van Avermaet al blinken als we een mogelijke gele trui opwerpen. Na de eerste (sprinters)etappe is er namelijk een ploegentijdrit. Iets waar BMC heel sterk in is. “Daar heb ik ook al aan gedacht” lacht Van Avermaet. “We moeten gewoon een goede ploegentijdrit rijden en dan maak ik wel kans.”