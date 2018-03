Greg Van Avermaet & Peter Sagan behoren tot de topfavorieten voor de E3 Harelbeke. "Iedereen zit wat in met mijn conditie. Maar alles is in orde. Het is gewoon wachten op een goed resultaat en ik hoop dat dat vandaag lukt" zei Van Avermaet.

Wereldkampioen Peter Sagan rijdt z’n eerste wedstrijd op Belgische bodem. “Koersen in België is anders dan in de rest van de wereld. Het is hier nerveuzer. Maar hoe dan ook ga ik voor de overwinning” aldus Sagan.