Greg Van Avermaet draagt momenteel de gele trui in de Tour de France, maar is natuurlijk ook nog geïnteresseerd in het WK voetbal. Hij denkt dat het vanavond, in de match Frankrijk-België , 0-2 zal worden. Dat zei hij in een interview met VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn.

Van Avermaet grapt ook dat hij zich aanbiedt als derde keeper van ons nationaal elftal. “Ik ben altijd kandidaat, de derde keeper hoeft toch niet zo vaak te spelen”, lacht hij.