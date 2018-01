Van Avermaet: "hoop op WK 2021 op onze maat"

Greg Van Avermaet wil dat als België het WK wielrennen in 2021 organiseert, het ook een WK op maat van de Belgen wordt. Ideaal zou dus een parcours in de Vlaamse Ardennen zijn. Dat zei hij tijdens de eerste verkenning van de vernieuwde Omloop het Nieuwsblad aan VTM NIEUWS.

Vorige week maakte Vlaams minister van Sport Philip Muyters bekend dat hij het WK wielrennen in 2021 terug Vlaanderen wil halen. “Het zou leuk zijn om het WK in eigen land te rijden” zei Van Avermaet. De laatste keer dat het WK in ons land doorging was 16 jaar geleden, in Zolder 2002. “Hopelijk zijn ze dan slim genoeg om een parcours voor de Belgen te maken. Dan maken we toch kans op een nieuwe wereldtitel.”