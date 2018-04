Greg Van Avermaet moest vandaag tevreden zijn met een vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen. De BMC-renner is vorige jaren een paar keer dichter bij de overwinning geweest en kwam vorig jaar nog als tweede over de finish. Van Avermaet verdedigt volgende week zijn titel in Parijs-Roubaix, hoewel hij denkt dat het niet zo makkelijk zal zijn. “Momenteel zal het moeilijk worden om te winnen”, aldus Van Avermaet.