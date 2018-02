Van Aert viert wereldtitel in Lille

Net als na het Belgisch kampioenschap, stond de parochiezaal van Lille – de thuishaven van Wout Van Aert – op z’n kop na de derde opeenvolgende wereldtitel voor Van Aert. Enkele honderden supporters waren op post om hun wereldkampioen te ontvangen.

Van Aert trakteerde z’n supporters ook op enkele vaten bier. “Ik ga het duidelijk maken zoals daarstraks” zei Van Aert toen hij drie vingers in de lucht stak. Drie vaten bier die gelijk staan aan z’n derde wereldtitel. Een ijzersterke Wout Van Aert stoomde gisteren in het Nederlandse Valkenburg naar de overwinning. Van Aert was veel te sterk voor z’n concurrent Mathieu Van der Poel. De Nederlander eindigde ontgoocheld pas derde.

Van Aert zal z’n regenboogtrui niet meteen laten zien: hij komt niet aan de start van de Parkcross in Maldegem. Van Aert vliegt met z’n verloofde Sarah De Bie naar Malaga voor een weekje vakantie.