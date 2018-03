Van Aert naast Sagan voor Strade Bianche

Wout Van Aert gaat morgen voor het eerst van start in de Strade Bianche, de Italiaanse klassieker over grindwegen. Op de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd mocht Van Aert zelfs aanschuiven naast wereldkampioen Peter Sagan en Michael Kwiatkowski, de winnaar van vorig jaar.

“Ik zit hier tussen jongens die ik nu voor het eerst persoonlijk ontmoet” stak Van Aert van wal. Zijn aanwezigheid op de officiële persconferentie is geen toeval. De organisator van de Strade Bianche gaf de ploeg van Van Aert de laatste wildcard en gelooft zelfs dat de wereldkampioen veldrijden de Strade Bianche kan winnen.

Er wordt morgen ook regen voorspeld, dus de 63 kilometer over grindwegen zouden er wel eens modderachtig kunnen bijliggen. Iets wat in het voordeel zou moeten spelen van de wereldkampioen veldrijden. “De Strade Bianche is een koers die me moet liggen. Zeker met die grindwegen, dat ben ik gewoon van uit het veldrijden. Maar het blijft wielrennen. We zien wel hoeveel voordeel ik uit de omstandigheden kan halen.”