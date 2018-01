Van Aert naar Roubaix: "Droom die uitkomt"

Wout van Aert mag starten in Parijs-Roubaix en daar is hij heel blij om. “Het is een droom die uitkomt”, vertelt hij aan VTM NIEUWS. Van Aert werkt vrijdag een korte stage af in Valkenburg samen met de Belgische ploeg voor het WK veldrijden.

Het doel van die stage is om volgende week met een sterke groepsgeest aan het WK te beginnen. “Het is belangrijk om zonder spanningen in de ploeg naar daar te gaan”, vindt Van Aert. De huidige wereld- en Belgisch kampioen veldrijden beseft wel dat het moeilijk wordt om een derde keer die regenboogtrui te winnen. “Ik hoop dat we Mathieu Van der Poel als team kunnen kloppen, maar daar zal hij vooral zelf over beslissen.”