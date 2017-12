Van Aert: "Ik was lastig na Loenhout"

Wout van Aert heeft voor de derde keer in zijn carrière de veldrit in Bredene gewonnen. De wereldkampioen won met ruime voorsprong van man in vorm Mathieu Van der Poel. “Dit is echte cross. Het zijn de parcours die ik heel graag doe.”

Van Aert was er ook op gebrand om een sterke prestatie neer te zetten. “Ik was wat lastig na gisteren (Loenhout). Ik had goed gereden in Namen en Sint-Niklaas. Zonder de reden te weten, ging het in Zolder en Loenhout wat minder. Daarom wou ik vandaag zeker niet laten liggen en ervoor gaan.”

Mathieu Van der Poel moest vandaag tevreden zijn met een tweede plaats. De Nederlandse en Europese kampioen leek op het einde van de tweede ronde een lekke band te hebben, maar dat klopt niet volgens hem. “De fouten die ik maakte, lagen gewoon aan mezelf. Ik had wel gevraagd voor zachtere banden, maar ben niet lek gereden.”

“Mijn gevoel was niet zo heel slecht vandaag, maar er was gewoon iemand die heel snel rond reed. Het tempo lag te hoog voor mij en daarom heb ik mij meteen op die tweede plaats gefocust.”