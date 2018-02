Van Aert: "Had dit niet verwacht"

Sep Vanmarcke eindigde zaterdag als eerste Belg in de Omloop Het Nieuwsblad, hij werd derde. Maar de Belg die misschien wel het meeste indruk maakte, was wereldkampioen veldrijden Wout van Aert. Die reed in zijn allereerste voorjaarsklassieker meteen de finale met de topfavorieten.

“Ik had niet verwacht dat ik op de Muur van Geraardsbergen de besten zou kunnen volgen. Dat was wel een leuk gevoel. Ik ben heel blij met zo’n start. Dat geeft vertrouwen voor de rest van het voorjaar.”

Ook Sep Vanmarcke was onder de indruk van Van Aert. “De laatste vijf kilometer zei ik nog chapeau tegen hem. Ik had hem niet verwacht. Ten eerste heeft hij een drukke zomer gereden, ten tweede heeft hij heel de winter op een hoog niveau gereden en om er nu al weer te staan in zijn eerste klassieker, sterk.”

Vanmarcke beste Belg

Vanmarcke zelf was blij met zijn podiumplaats, al had hij liever gewonnen. “Ik had al zoveel aangevallen, dus wist dat ik niet moest wachten tot de sprint. Ben dan nog eens gaan aanvallen, het was doodgaan tot aan de meet. Die van Sky kwam er dan nog over, maar tweede of derde maakte dan geen verschil meer als de overwinning toch weg was. Ben wel blij dat ik op het podium sta.”