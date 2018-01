Van Aert: “Cross aantrekkelijk blijven maken”

De UCI wil het Belgische veldritlandschap hervormen en de kalender stevig hertekenen. Wout van Aert kan zich wel vinden in die vernieuwingsronde. “Het is belangrijk om te blijven nadenken over hoe we de cross aantrekkelijker kunnen maken”, vertelt de wereldkampioen veldrijden aan VTM Nieuws.

De afgelopen dagen stoomde van Aert zich in Griekenland klaar voor de kampioenschappen. Te beginnen met het Belgisch Kampioenschap op zondag in Koksijde. “Ik verwacht dat iedereen op zijn best zal zijn”, aldus de wereldkampioen.