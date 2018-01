Van Aert: "Als underdog naar WK"

Lang heeft Wout van Aert zijn Belgische titel niet gevierd zondagavond. Voor de nieuwe kampioen stond er maandag een drukke dag op het programma met de veldrit in Otegem en enkele persmomenten. Daar blikte Van Aert vooruit naar het WK: “Ik start vanuit de underdogpositie en daar voel ik mij wel goed bij.”

Het WK vindt over drie weken plaats in het Nederlandse Valkenburg. Mathieu Van der Poel is de te kloppen man. “Op basis van het seizoen zou hij natuurlijk de enige en terechte wereldkampioen zijn. Maar zo werkt het niet op een WK. Je moet je op die dag bewijzen en dat zal toch wel druk geven.”

Na het wereldkampioenschap zit het veldritseizoen er stilaan op voor Wout van Aert. Hij zal zich dan concentreren op het klassieke voorjaar. Het openingsweekend laat Van Aert wellicht links liggen, de Strade Bianche is een van de wedstrijden die hij wel hoopt te rijden.

Strade Bianche

“Mocht ik de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix kunnen rijden, dan is de uitdaging geslaagd”, vertelt Van Aert. “Ik heb er toch wel wat voor laten schieten, dus ik hoop dat ze mij in Italië gunstig gezind zijn.” De ploeg van Wout van Aert is nog niet zeker van deelname aan al die klassiekers.