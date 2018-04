Valverde op recordjacht in LBL

Alejandro Valverde is op recordjacht in Luik-Bastenaken-Luik. De 38-jarige Spanjaard kan z’n vijfde overwinning pakken in La Doyenne, daarmee zou hij op gelijke hoogte komen van de grootste aller tijden Eddy Merckx. “Dat zou een echte droom zijn” zei Valverde vooraf bij Merijn Casteleyn.

Met z’n 38 jaar is Valverde één van de ouderdomsdekens van het peloton. Toch gaat het de Spanjaard ook dit seizoen voor de wind: hij won al 9 koersen en is ook in Luik-Bastenaken-Luik een van dé topfavorieten. “Ik doe het nog steeds graag. Mijn conditie is goed en ik heb me vanmorgen geschoren zoals een jonge gast. Ik heb de ambitie om te winnen.”

Winnen, dat kon hij niet afgelopen woensdag in de Waalse Pijl. Daar moest Valverde genoegen nemen met een tweede plaats na Julian Alaphilippe. “Dat is sport, soms win je en soms verlies je. Maar vandaag ga ik toch proberen winnen” knipoogde Valverde.