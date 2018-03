Urban Trail trekt door Antwerpen

In Antwerpen hebben vandaag 13.000 mensen deelgenomen aan de Urban Trail. Ze liepen en wandelden er langs en dwars door bekende of historische gebouwen in de stad.

Dit jaar liggen er maar liefst 21 bijzondere locaties op de route: onder meer musea en een cinemazaal. Echt lopen is binnen vaak moeilijk, maar het is het ideale moment om even op adem te komen of om even te schuilen voor de regen.

Unieke ervaring

Het is ook de uitgelezen kans om enkele unieke plekken te bezoeken. De historische balzaal van het Hilton-hotel is bijvoorbeeld de grootste van ons land. Bij de Urban Trail is je tijd dan ook niet zo belangrijk, wel de ervaring.

Het is al de zesde keer dat ze in Antwerpen een Urban Trail organiseren. Het eerste jaar kwamen 4.000 lopers opdagen. Toen ging het door negen unieke gebouwen.