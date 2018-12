Union stunt en schakelt Genk uit na penalty's

Union Saint-Gilloise zorgt voor een stunt van formaat en schakelt KRC Genk uit na strafschoppen. Na 120 minuten stond het 2-2 in het Joseph Marienstadion, maar vanop de stip plaatste Union zich voor de halve finale van de Croky Cup.

KRc Genk begon wat mak aan de wedstrijd en het was zowaar Union dat controleerde tegen de leider van de Jupiler Pro League. Tau was duidelijk wel wakker en liet het Joseph Marienstadion ontploffen met de 1-0. Het doelpunt schudde de Genkenaren enigszins wakker, maar Genk-spits Gano schoot de grootste kans onbegrijpelijk over vanop een meter van het doel.

Pozuelo

Genk-coach Philippe Clement greep in na de rust en bracht spelmaker Pozuelo erin. Die zette na twee minuten een aanval op die tot de 1-1 gelijkmaker leidde. Gano werkte af met het hoofd. De Genkse middenvelder bleef zijn klasse tonen en bood Gano een tweede doelpunt aan. De spits kraakte zijn schot en weg was de kans.

Het was een balverliers van Seck die voor de ommekeer zorgde. Een snelle omschakeling van Union en een gelepeld balletje van invaller Ferber later stond het plots 2-1. Alles wat geel en blauw was, stond opnieuw in vuur en vlam.

Trossard

Intussen stond ook het Genkse goudhaantje Leandro Trossard op het veld. Nog een klassespeler die zich meteen toonde. Een opwippertje tussendoor en Gano werkte beheerst af voor zijn tweede van de avond en de 2-2. De wedstrijd kon terug op zoek naar een winnaar.

Panenka

Zelfs na 120 minuten kende de wedstrijd nog altijd geen winnaar en dus ging het naar strafschoppen. Genk mistte in die beslissende penaltyreeks twee keer vanop de stip en Selemani maakt het voor Union af met - jawel - een panenka.