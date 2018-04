Ultralopers lopen 2 jaar lang elke dag marathon

Twee Antwerpse ultralopers hebben dit weekend een unieke prestatie afgerond: twee jaar lang hebben ze om de beurt een marathon gelopen voor het goede doel. Ze hebben de Pan American Highway gevolgd: een tocht van 25.000 kilometer van Alaska tot het zuidelijkste punt van Argentinië. Hun tocht eindigde in Ushuaïa, de meest zuidelijke stad op aarde.

De allerlaatste marathon van de twee Antwerpse ultralopers Weking van Reeth en Sebastiaan Vandermolen. De laatste rechte lijn tot aan de eindmeet in El Fin del Mundo, het meest Zuidelijke punt van Argentinië.

Waanzinnig

“We beseffen wel dat we iets waanzinnigs hebben gedaan, maar de overwinningsroes moet nog een klein beetje komen, denk ik”, zegt Sebastiaan Vandermolen aan VTM NIEUWS.

De ultralopers liepen als eersten ter wereld de Pan American Highway af van noord naar zuid, van Alaska tot Argentinië. 25.000 kilometer door zestien landen en maar liefst 590 marathons. Elke dag een, allemaal voor het goede doel van de vzw To walk Again van Marc Herremans. Maar de tocht, vol ontberingen en veel fysieke pijn, was het meer dan waard.

Weer

“We hebben eigenlijk alles onderweg gehad: storm, sneeuw, ongelofelijke hoogtes en moordende hitte. Alles, de wind in Patagonië. We hebben echt alles gehad”, zegt de ultraloper nog. “De laatste dag hebben we heel veel zon gehad. Mooie beelden die voor altijd in ons hoofd zullen gespijkerd zijn.”

De twee Antwerpse avonturiers zijn nog niet eens terug in België of ze dromen nu al luidop van een nieuw avontuur.

“Met de fiets door de Stan-staten rijden, door Pakistan, in Nepal of hier in Zuid-Amerika”, zegt Vandermolen nog. “Er zijn veel ideeën en plannen, maar nog niets concreet. We gaan eerst gewoon thuiskomen, vrienden en familie nog eens in de armen nemen en goed genieten van het lekkere Belgische eten en drinken.”