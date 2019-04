Het was een woelige week en Club Brugge was tot nu toe de ploeg in vorm in play-off 1. Genk heeft met de zege de puntjes op de i gezet. Leandro Trossard opende de score en vond de mentaliteit en grinta van de ploeg geweldig

“We hebben vandaag getoond dat we de fiere leider zijn en hebben een fantastische prestatie neergezet. Als we zo nog zes wedstrijden kunnen aanvatten, wordt het moeilijk om ons nog bij te benen”, verklaart Trossard.