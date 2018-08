Transfer rond: Witsel komt aan in Dortmund

Borussia Dortmund heeft een akkoord over de overgang van Axel Witsel naar Duitsland. Dat heeft de Bundesliga-club bekendgemaakt. De 29-jarige Rode Duivel komt over van het Chinese Tianjin Quanjian en zal een contract tot 2022 ondertekenen. Vanmiddag is hij aangekomen bij de Duitse club.

"Na het WK was het mijn doel om uit China terug naar Europa te keren", reageert Witsel op de clubwebsite. "Ik ben helemaal happy en trots om voor Dortmund te mogen voetballen. Ik moest na ons eerste gesprek niet lang nadenken, Dortmund is voor mij een van de beste ploegen van het continent. Eerlijk: ik kan niet wachten om voor 81.000 mensen te voetballen."

After 18 months in China, I would like to thank everyone at Tianjin Quanjian for an amazing experience. We have created great memories together. Thank you to all the fans, staff and team for making the time we had together unforgettable.

Much love and gratitude #AW28 pic.twitter.com/KOQVOo9vQH