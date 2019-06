'Tottenhambelgen' genieten met gezin voor finale Champions League

Vanavond vindt in Madrid de finale van de Champions League plaats tussen Liverpool en Tottenham. Sowieso winnen twee Rode Duivels de finale: Origi en Mignolet met Liverpool of Alderweireld en Vertonghen met Tottenham. Die laatste twee genoten gisteren nog met hun familie na hun training in Madrid.

Jan Vertonghen had zijn vriendin Sophie op de tribune, en Toby Alderweireld poseerde met dochtertje Ayla op de schoot en zijn vrouw Shani schuin achter hem. Alderweireld en Vertonghen beginnen vanavond wellicht aan de wedstrijd, de Liverpoolbelgen Divock Origi en Simon Mignolet zitten zo goed als zeker op de bank.

Voor Tottenham wordt het de eerste Champions league finale, voor Liverpool de derde. Vorig jaar verloren ze nog van Real Madrid.