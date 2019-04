Tottenham stoot door na spektakelwedstrijd

Tottenham stoot voor het eerst door naar de halve finales van de Champions League, ondanks een 4-3 zege van Manchester City. De 1-0 thuiszege gaf uiteindelijk de doorslag voor de Spurs.

Manchester City, met Vincent Kompany en Kevin De Bruyne, had maar één doel voor ogen. Snel scoren. En dat deden ze ook. De aanval begon bij De Bruyne en Sterling was met een heerlijke krul in de verste hoek de afwerker van dienst.

De 1-0 was het begin van een knotsgekke openingsfase. Na twee keer een foutje van verdediger Laporte belandde de bal uiteindelijk twee keer bij Son. De Zuid-Koreaan werkte evenveel keer netjes af en zorgde voor de 1-2 voorsprong voor Tottenham.

Elke aanval ging tegen de netten, want een minuut later en in minder dan een kwartier stond het al 2-2. Doelman Lloris was kansloos tegen een afgeweken schot van Bernardo Silva.

De Bruyne assistkoning

De thuisploeg, met De Bruyne op kop, trok de gashendel in de 2de helft nog verder open. En KDB dartelde en dreigde. Eerst met een schot, daarna met een vrije trap en uiteindelijk met zijn derde assist van de avond. Kun Aguero ramde de 4-2 vanuit een scherpe hoek keihard tegen de netten. City virtueel geplaatst.

Lucky goal

Maar in deze wedstrijd is het nooit afgelopen. Een twintigtal minuten voor tijd kreeg Tottenham een corner en Llorente werkte de bal met de heup en dus met een gelukje over de lijn. Een nieuwe wending, want dankzijde 4-3 was Tottenham opnieuw geplaatst.

Daar is de VAR

Het slot van de wedstrijd werd nog een nagelbijter. Sterling zorgde een minuut voor tijd voor een delirium door de 5-3 te scoren. De enkele centimeters offside van assistgever Kun Aguero zorgde ervoor dat de VAR ingreep en Tottenham zo defintief een plaats in de halve finales bezorgde.