Tottenham én Vertonghen leggen Dortmund over de knie

Tottenham wint met duidelijke 3-0 cijfers gewonnen van Dortmund en dat mede dankzij man van de match Jan Vertonghen.

De Engelsen en de Duitsers hielden elkaar in een matige eerste helft in evenwicht. Op slag van rust was er wel een geweldige redding van Lloris nodig op een kopbal van Zagadou om de score op 0-0 te houden.

Vertonghen

De start van de tweede helft was het moment voor de Spurs om een versnelling hoger te schakelen en de hoge druk loonde meteen. Vertonghen met de gemeten voorzet op Son en daar was de voorsprong.

De assist van de recordinternational was het begin van een heel sterke tweede helft van Vertonghen en Tottenham. De Belg bekroonde zijn match helemaal toen hij zelf voor de 2-0 zorgde. Drie minuten later was het weeral bingo voor de Spurs. Invaller Llorente telde Dortmund helemaal uit met een rake kopbal na een corner van Eriksen.