De Amerikaanse golfer Tiger Woods heeft de kijkers van de Australische nieuwszender Fox verrast. Terwijl journalist Julian de Stoop live verslag uitbracht, photobombde Woods door even in beeld te lopen en te zwaaien naar de camera. Dat leverde grappige beelden op.

Woods is in Australië om de Presidents Cup te promoten, die in 2019 gespeeld zal worden in Melbourne.