Thorgan Hazard heeft persoonlijk akkoord met Dortmund

Het geflirt tussen Dortmund en Thorgan Hazard was al enkele weken aan de gang, maar de jongere broer van Eden Hazard zegt nu dat hij al een persoonlijk akkoord heeft met de Duitse topclub. Het is nu nog wachten op een deal tussen zijn huidige club, Borussia Mönchengladbach, en zijn toekomstige club.

Eden naar Real

Thorgan Hazard nam uitgebreid de tijd om met Gilles De Bilde te praten over zijn leven en zijn familie. En dan kwam grote broer Eden en zijn droom om bij Real Madrid te spelen natuurlijk ook aan bod.

(Lees verder onder de video)

Broers met goede genen

Na Eden en Thorgan kwamen er ook nog Kylian en Ethan Hazard. De broers zijn hypergetalenteerde voetballers, want drie van hen zijn profspelers. Enkel op Ethan is het nog wachten.

(Lees verder onder de video)

Wonen in Nederland

Een Belg die in Duitsland voetbalt, maar in Nederland woont. Het klinkt gek, maar voor Thorgan Hazard en zijn gezin is het een ideale situatie. Tenzij die transfer naar Dortmund er komt natuurlijk.

(Lees verder onder de video)

De familie Hazard op vakantie

Op zijn 26ste is Thorgan Hazard al een echte familieman en trotse papa van drie kindjes. Maar de hele familie bij elkaar krijgen, dat is andere koek in het drukke leven van de topvoetballers.

(Lees verder onder de video)

Een camping in Zuid-Frankrijk

Zelf weet Thorgan Hazard niet goed meer of hij nu al tien of elf jaar samen is met zijn vrouw. Ze was ooit een meisje uit de buurt, maar Thorgan leerde ze pas echt kennen op een camping in het zuiden van Frankrijk.