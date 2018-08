Thibaut Courtois ziet droom uitkomen met transfer naar Real

Thibaut Courtois zag zijn droomtransfer in vervulling gaan. De beste doelman van het afgelopen WK in Rusland verliet Chelsea na vier jaar om bij Real Madrid een overeenkomst voor zes seizoenen te ondertekenen. "Dit is een droom die in vervulling gaat", vertelde Courtois bij zijn voorstelling in het Santiago Bernabeustadion.

"Als kind droomde ik er immers al van voor deze club te mogen spelen. Dit is het beste team ter wereld en vandaag mag ik mezelf 'Madridista' noemen. Hala Madrid. Nochtans is het geen makkelijke transfer geweest. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de hulp en de steun", aldus Courtois in het bijzijn van zijn hele familie.

"Vandaag verwelkomen we de beste doelman van het WK, een van de beste doelmannen ter wereld", verkondigde een zichtbaar tevreden Real-voorzitter Florentino Perez. "Courtois past in de traditie van deze club om winnaars aan te trekken, spelers die geschiedenis kunnen schrijven."

Medische testen

Eerder had Courtois met succes medische testen afgelegd in het Sanitas La Moraleja University Hospital en kon de overeenkomst getekend worden. Daarmee kwam er een einde aan een transfersaga van enkele weken. De Rode Duivel had eerder al een persoonlijk akkoord bereikt met de club uit de Spaanse hoofdstad, maar Chelsea lag dwars.

De Blues hoopten de transfersom nog op te drijven en gaven pas groen licht toen er met de recordtransfer van Kepa een vervanger was gevonden. Een uitleenbeurt van één seizoen van Mateo Kovacic aan Chelsea diende verder als pasmunt. Dat gebeurde nadat Courtois de druk zelf nog wat had opgevoerd door maandag en dinsdag zijn kat naar de training in Cobham te sturen. De doelman maakte daarmee duidelijk dat het vertrek naar de Koninklijke moest doorgaan. In Madrid kan hij dichter bij zijn twee kinderen en ex-vrouw Marta leven en wonen. "Ook al zijn we niet meer samen, jij blijft heel belangrijk in mijn leven", richtte Courtois zich tot zijn ex.

Tweede Belg ooit

De nationale nummer een is nog maar de tweede Belg ooit die een officiële wedstrijd voor Real zal spelen, na wijlen Fernand 'Fernando' Goyvaerts. Kevin Franck en Alex Craninx stonden ook op de Madrileense loonlijst, maar kwamen er nooit aan spelen toe bij het eerste elftal.

Concurrentie van Keylor Navas

In Bernabeu krijgt Courtois wel de concurrentie van Keylor Navas, de Costa Ricaan onderstreepte nogmaals dat hij niet van plan is de Spaanse hoofdstad te verlaten. Voor Courtois is het overigens een terugkeer naar Madrid, de Limburger werd immers tussen 2011 en 2014 door Chelsea uitgeleend aan Atlético. Met de stadsrivaal van Real won hij in 2012 de Europa League en de Europese Super Cup, in 2013 de Copa del Rey en werd hij in 2014 landskampioen. Het seizoen daarop werd Courtois teruggehaald naar Chelsea, waar hij clubicoon Petr Cech uit doel speelde. Hij hielp de Londense club aan twee landstitels (2015 en 2017), de FA Cup (2018) en een League Cup.

Ook Eden Hazard droomde na afloop van het WK luidop van Real, maar zijn transfer zit enkele uren voor de sluiting van de Engelse transfermarkt muurvast. Voor de aanvoerder van de Rode Duivels zit er dus niets anders op dan zijn tot medio 2020 lopende contract op Stamford Bridge te respecteren.

Jeugdvriend: "Heel fier op hem"

“Het is al van kindsafaan zijn droom”, zegt Valentino aan VTM NIEUWS. “Hij heeft er dan ook heel hard aan gewerkt. Het is een jongen die er alles voor gegeven heeft, ik gun het hem dan ook van harte. We zijn heel fier op hem.”