Terpstra: "Ik moest diep graven"

“Dit is zo’n gave overwinning, Roubaix en de Ronde zijn de allermooiste koersen”, zegt Niki Terpstra aan VTM NIEUWS na zijn solo-overwinning vandaag. “Er was veel tegenwind in de laatste kilometer, en ik moest diep graven.”

VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn kon voor de uitzending van 19u live even de persconferentie van Terpstra verstoren. “Ik wil mijn collega’s bedanken dat ik hier even mocht inbreken”, zegt Casteleyn, waarop hij de Nederlander enkele vragen stelt.

“Dat ik koersen als de Ronde en Roubaix op mijn erelijst heb, dat is onwijs gaaf”, zegt een gelukkige Terpstra. En onwijs gaaf, dat is ook het voorjaar van zijn team Quick-Step Floors. Het team van Patrick Lefevere rijgt de overwinningen en ereplaatsen aan elkaar. “Dit is verschrikkelijk mooi, de team spirit is gewoon top”, sluit Terpstra af.

