Teleurgestelde Timmers: "Ging voor goud op EK"

Zwemmer Pieter Timmers is teleurgesteld dat hij niet naar het EK kan na zijn hersenvliesontsteking. “Ik ging met veel ambitie naar Glasgow: ik wilde goud winnen op de 100 meter en ook voor de 50 meter had ik hoge verwachtingen”, zegt hij aan VTM NIEUWS, in een eerste interview na zijn opname in het ziekenhuis.

Vanmiddag maakte Timmers op Instagram bekend dat hij forfait geeft voor de 50 meter vrije slag op het EK in Glasgow. "Ik was er mentaal nog niet meteen klaar voor om officieel af te moeten zeggen voor heel het EK, ook voor de 50 meter vrije slag woensdag. Ik had een houvast nodig de voorbije dagen", zegt Timmers.

“Ik ging voor goud op de 100 meter”, reageert Timmers. “Mijn vorm was ernaar en ik had mijn ambities ook uitgesproken. Ook op de 50 meter had ik plannen, al ging ik daar uiteraard niet voor het goud."