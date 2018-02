Teammanager Cant: "Lag op de grond en kreeg klappen"

Philip Roodhooft, de teammanager van Sanne Cant, die betrokken was bij de knokpartij na de wedstrijd reageert bij VTM NIEUWS op de gebeurtenissen van gisteren. “Plots lag ik op de grond ik kreeg ik klappen langs alle kanten.”

Het incident begon toen de broer en de mecanicien van Sanne Cant hun wereldkampioene wilden feliciteren achter het podium. Maar zij beschikten niet over de juiste pasjes en werden hardhandig aangepakt door de security-mensen. Toen kwam teammanager Philip Roodhooft tussen. “Het volgende moment escaleerde dat daar volledig. We werden in een container geduwd en kregen daar rake klappen. Toen werden we ook in de boeien geslagen en meegevoerd naar het politiebureau.”

Roodhooft liep bij het hele incident en blauw oog op en een gekloven lip op. “Het is heel jammer, want dit hoefde helemaal niet” zei Roodhooft aan VTM NIEUWS. Roodhooft en zijn vrouw konden dan hun verhaal doen op het politiebureau en werden nadien vrijgelaten. “Op aanraden van de politie hebben wij klacht ingediend tegen die bepaalde mensen van de security.”

