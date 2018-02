Swings: "Nu WK en wat studeren"

Bart Swings heeft maandagavond een feestelijke thuiskomst gekregen na zijn zilveren medaille op de Olympische Winterspelen. Tijdens het laatste stuk van zijn reis naar huis zaten wij met hem samen om terug te blikken op zijn historische medaille en we keken ook al vooruit: "Ik doe nog zeker vier jaar verder."

Swings schaatste een sterk toernooi in Pyeongchang. Op de 1.500 en 5.000 meter eindigde hij als zesde, op 10.000 meter werd hij achtste. “Ik was al tevreden, maar miste in die afstanden nog dat extraatje dat nodig is op de Olympische Winterspelen. Ik wist ook dat de massastart mijn grootste kans was op een medaille en alles klopte dan ook nog eens in de finale.”

Telefoon van de koning

Swings pakte op de laatste dag van de Winterspelen in Pyeongchang de eerste Belgische medaille in twintig jaar. “Ik besef het meer en meer. Toen ik mijn ouders zag na de race, dat was best een emotioneel moment. Ik heb ook een telefoontje gekregen van de koning. Dat was het meest zenuwachtige ooit voor mij.”

“Doe nog vier jaar verder”

Over vier jaar gaan de Olympische Winterspelen door in Peking en ook daar hoopt de 27-jarige Swings er nog te staan. “Ik doe zeker nog vier jaar verder. In vergelijking met het skeeleren, voel ik me nog niet helemaal thuis op het ijs. Dus ik denk wel dat ik nog kan verbeteren.”

WK allround

Lang kan Swings niet nagenieten van zijn zilveren medaille, want over anderhalve week vindt in Amsterdam het WK allround schaatsen plaats. “Dat wordt wat afwachten. Ik blijf sowieso doortrainen en heb er ook veel zin in. Ik hoop er een mooi toernooi van te maken en wie weet wat er dan gebeurt.”

“Afstuderen volgende doel”

Na het WK allround neemt Bart Swings enkele weken rust. Daarin zal hij ook tijd maken voor zijn studies burgerlijk ingenieur. “Dat lag de voorbije winter helemaal stil. Na het WK zal ik terug beginnen studeren. Ik probeer dan in juni en augustus wat examens mee te pikken, want ik wil stilaan wel eens afstuderen. Dat wordt mijn volgende doel.”